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Пользователи «Кинопоиска» назвали фильм «Дурак» лучшим за 15 лет

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Пользователи «Кинопоиска» назвали картину «Дурак» режиссера Юрия Быкова лучшим отечественным фильмом за 15 лет.

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Как говорят результаты опроса в честь 15-летия сайта, читатели «Кинопоиска» считают, что «Дурак» изменил отношение к российскому кино.

Быков также отмечен как режиссер, «сделавший самый большой вклад в российское кино за последние 15 лет», передает телеканал «360».

Актером, которому всегда рады, назвали Константина Хабенского, а «будущее нашего кино» зрители готовы доверить актрисе Ирине Горбачевой, известной по фильму «Аритмия».

В голосовании участвовали более 79 тыс. человек.

8 сентября новую картину Быкова «Завод», рассказывающую о бунте рабочих после закрытия предприятия в российской глубинке, показали на кинофестивале в Торонто.

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