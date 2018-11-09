Водители автобуса, где при пожаре погибли 52 человека, получили в Казахстане 5 лет тюрьмы

Три водителя автобуса, при пожаре в котором погибли 52 человека, приговорены к пяти годам лишения свободы каждый. Такое решение принял суд в Актюбинской области (Казахстан).

Водители Барат Танатов, Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков также лишены на семь лет права заниматься деятельностью, связанной с пассажирскими перевозками, сообщает TengriNews.

Суд постановил, что причиной возгорания стало нарушение водителями правил эксплуатации транспортного средства и норм пожарной безопасности: они обогревали салон заглохшего на трассе автобуса паяльной лампой.

Также наказание получили два работника транспортной компании, которой принадлежал автобус, — учредитель Нурлыбек Тилепбаев и механик Максат Пернебеков, проводивший предрейсовый осмотр. Им дали по 3 года 6 месяцев заключения.

Тилепбаева признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей, выпуске в эксплуатацию неисправного автобуса, повлекшем смерть двух и более лиц, и подделке документов; Пернебекова — в выпуске в эксплуатацию неисправного транспортного средства, повлекшем гибель людей.

Загорание пассажирского автобуса марки Ikarus, следовавшего из Узбекистана, произошло утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области (Казахстан) на 1068-м км трассы Самара–Шымкент. В салоне находились 57 человек. В результате трагедии 52 пассажира погибли, в живых остались пятеро, в том числе три водителя, граждане Казахстана.