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Водители автобуса, где при пожаре погибли 52 человека, получили в Казахстане 5 лет тюрьмы

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Фото: РИА Новости/Комитет по ЧС МВД Казахстана
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Три водителя автобуса, при пожаре в котором погибли 52 человека, приговорены к пяти годам лишения свободы каждый. Такое решение принял суд в Актюбинской области (Казахстан).

Пожар на трассе
Что известно о трагедии с автобусом, в котором сгорели 52 человека

Водители Барат Танатов, Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков также лишены на семь лет права заниматься деятельностью, связанной с пассажирскими перевозками, сообщает TengriNews.

Суд постановил, что причиной возгорания стало нарушение водителями правил эксплуатации транспортного средства и норм пожарной безопасности: они обогревали салон заглохшего на трассе автобуса паяльной лампой.

Также наказание получили два работника транспортной компании, которой принадлежал автобус, — учредитель Нурлыбек Тилепбаев и механик Максат Пернебеков, проводивший предрейсовый осмотр. Им дали по 3 года 6 месяцев заключения. 

Тилепбаева признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей, выпуске в эксплуатацию неисправного автобуса, повлекшем смерть двух и более лиц, и подделке документов; Пернебекова — в выпуске в эксплуатацию неисправного транспортного средства, повлекшем гибель людей.

Загорание пассажирского автобуса марки Ikarus, следовавшего из Узбекистана, произошло утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области (Казахстан) на 1068-м км трассы Самара–Шымкент. В салоне находились 57 человек. В результате трагедии 52 пассажира погибли, в живых остались пятеро, в том числе три водителя, граждане Казахстана.

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