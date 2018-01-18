МВД Казахстана заявило о заблокированной двери сгоревшего автобуса

Погибшие пассажиры сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса не смогли эвакуироваться из-за заблокированной двери, сообщил представитель пресс-службы департамента внутренних дел области Виталий Синев.

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», — приводит «РИА Новости» слова представителя МВД.

Ранее по факту пожара в автобусе было возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Автобус с 55 пассажирами и двумя водителями загорелся утром 18 января на трассе Самара–Шымкент в Актюбинской области Казахстана. В результате ЧП погибли 52 человека, троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.