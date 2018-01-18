Прямой эфир

Двое выживших при пожаре в автобусе в Казахстане получили ожоги рук

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое из пяти человек, выживших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана, получили ожоги рук.

Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф МВД Казахстана.

В сообщении говорится, что все пассажиры загоревшегося автобуса были гражданами Узбекистана, передает ТАСС

Как сообщал портал iz.ru, автобус, в котором находились 55 пассажиров и двое водителей, загорелся во время движения по трассе Самара–Шымкент утром 18 января.

Жертвами пожара стали 52 человека, троим пассажирам и обоим водителям удалось покинуть салон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники МИД Узбекистана выехали на место возгорания автобуса
Пожар на трассе
Что известно о трагедии с автобусом, в котором сгорели 52 человека

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017