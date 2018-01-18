Двое выживших при пожаре в автобусе в Казахстане получили ожоги рук

Двое из пяти человек, выживших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана, получили ожоги рук.

Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф МВД Казахстана.

В сообщении говорится, что все пассажиры загоревшегося автобуса были гражданами Узбекистана, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, автобус, в котором находились 55 пассажиров и двое водителей, загорелся во время движения по трассе Самара–Шымкент утром 18 января.

Жертвами пожара стали 52 человека, троим пассажирам и обоим водителям удалось покинуть салон.