Двое выживших при пожаре в автобусе в Казахстане получили ожоги рук
Двое из пяти человек, выживших при возгорании автобуса в Актюбинской области Казахстана, получили ожоги рук.
Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф МВД Казахстана.
В сообщении говорится, что все пассажиры загоревшегося автобуса были гражданами Узбекистана, передает ТАСС.
Как сообщал портал iz.ru, автобус, в котором находились 55 пассажиров и двое водителей, загорелся во время движения по трассе Самара–Шымкент утром 18 января.
Жертвами пожара стали 52 человека, троим пассажирам и обоим водителям удалось покинуть салон.