Названы официальные причины гибели 52 пассажиров узбекского автобуса

Причинами массовой гибели людей в автобусе 18 января стали его техническая неисправность, перегруженность и несоблюдение норм безопасности. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 23 января властями Узбекистана.

«Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняющихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загроможденность проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности», — цитирует документ «РИА Новости».

В постановлении отмечается, что начиная с 1 февраля 2018 года Государственная служба безопасности дорожного движения и представители Государственной службы пожарной безопасности МВД Узбекистана будут проводить предрейсовый техосмотр автобусов и микроавтобусов, выезжающих с пассажирами за границу.

Загорание пассажирского автобуса марки Ikarus, следовавшего из Узбекистана, произошло утром 18 января в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана на 1068-м км трассы Самара–Шымкент. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. В результате трагедии 52 пассажира погибли, в живых остались трое пассажиров и два водителя. Все погибшие являются гражданами Узбекистана.