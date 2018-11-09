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В Буэнос-Айресе водителей будут лишать прав за использование Uber

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dirk Waem
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В Буэнос-Айресе водителей будут лишать лицензии за предоставление услуг через онлайн-сервис частного такси Uber. Соответствующий документ утвердили члены заксобрания аргентинской столицы.

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Согласно новому закону, нарушителям грозит изъятие водительских прав на срок до 30 дней и штраф на сумму до $5,5 тыс.

Таким образом, местные власти поддержали профсоюзы таксистов Буэнос-Айреса, которые добиваются запрета Uber. По словам же самих авторов инициативы, закон призван бороться с водителями, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров, подвергая их жизнь опасности, пишет El Intransigente.

Uber начал принимать заказы в Буэнос-Айресе в апреле 2016 года. Всего через несколько недель местный суд принял к рассмотрению иск от профсоюзов таксистов и обязал приостановить работу онлайн-сервиса.

Через год апелляционный суд столицы подтвердил решение о блокировке приложения уже на территории всей страны. Но несмотря на это Uber продолжил работать в республике.

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