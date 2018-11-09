«Росконтроль» назвал лучшие замороженные блинчики

Эксперты «Росконтроля» совместно с Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова (ФГБНУ) РАН провели исследование качества замороженных блинчиков, которые продаются на российских прилавках.

Всего специалисты поверили продукцию семи брендов: «Морозко», «Останкино», «Сибирская коллекция», «Каждый день», «С пылу с жару», «Разновес/Сибирский деликатес», Fine Life.

Худший результат оказался у блинчиков производства Fine Life, которые отправили в черный список из-за обнаруженных бактерий кишечной палочки и листерий. Также замечания получили блинчики марок «Каждый день» и «Разновес/Сибирский деликатес». На упаковке последних было указано, что товар подходит для маленьких детей, однако в его составе обнаружили большое количество перца.

Лидерами списка оказались блинчики «Морозко», «Останкино», «Сибирская коллекция» и «С пылу с жару». В некоторых из них были найдены незначительные недостатки, однако их всё равно рекомендуют к покупке, уточняет «Лента.ру».

Накануне «Росконтроль» обнародовал результаты исследования брынзы. Некоторые образцы оказались слишком плотными и «резинистыми», а один из них отпугнул специалистов затхлым вкусом и запахом.