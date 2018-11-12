Полгода до «Открытия»: слияние компании с Бинбанком растянется до лета

Фактическое объединение Бинбанка и ФК «Открытие» произойдет только в середине 2019 года, несмотря на то что юридическое запланировано уже на 1 января. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службах кредитных организаций. При этом вывески Бинбанка начнут исчезать с улиц уже после Нового года. В рамках слияния состоится объединение интернет- и мобильных банков финансовых организаций, а гражданам и предпринимателям придется сообщить своим партнерам и контрагентам новые реквизиты счетов. В противном случае последние рискуют не получить деньги, отправленные по старым номерам. По словам экспертов, объединенный банк может стать одним из сильнейших на рынке, однако тренд на укрупнение убивает конкуренцию, считают они.

Бинбанк уйдет с улиц

На 1 января 2019 года запланировано юридическое слияние Бинбанка и «Открытия». Под брендом последнего и будет работать объединенная кредитная организация. Однако окончательно интегрировать все технические процессы, базы и системы планируется к середине года, рассказали «Известиям» в пресс-службах банков. Таким образом, фактически кредитные организации сольются только к 1 июля.

Это общая практика, когда на первом уровне реализуются все необходимые юридические и корпоративные процедуры, а фактическое операционное слияние стартует позже, пояснила руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. Более того, шесть месяцев — это довольно быстрый срок, учитывая масштабы двух банков, добавила она. Обе кредитные организации входят в топ-30 по активам: по данным Центробанка на 1 октября 2018 года, у Бинбанка они достигают 723,9 млрд рублей, у «Открытия» — 1,8 трлн.

Процесс объединения Бинбанка и «Открытия» будет мало чем отличаться от старта нового бизнеса банка, только что получившего лицензию, считает Карина Артемьева. Должны сформироваться и начать работу все структуры и органы коллегиальной системы принятия решений, делегирования ответственности. Будут объединены балансы, клиентские базы (а это потенциальный стресс-тест операционного риска на практике) и платформы обслуживания, пояснила эксперт.

По словам официальных представителей «Открытия» и Бинбанка, с нового года начнется постепенный снос вывесок последнего. Также стартует и процесс оптимизации сети — количество отделений Бинбанка и «Открытия» сократят с 970 примерно до 850. Будут закрыты дублирующие подразделения кредитных организаций, отметили в пресс-службе «Открытия».

Как ранее сообщал в интервью «Известиям» предправления «Открытия» Михаил Задорнов, на ребрендинг и обновление допофисов планируется потратить около 500 млн рублей. При этом Бинбанк не собирается продавать свой товарный знак, отметили в пресс-службе кредитной организации.

После слияния Бинбанка и «Открытия» финансовый институт сосредоточится на работе и с гражданами, и с компаниями, также сообщал Михаил Задорнов. По его словам, объединенная организация должна выйти на 5% кредитного портфеля юридических лиц и 4,5–5% депозитов и кредитного портфеля физических лиц.

Плавно и мягко

По словам источника «Известий», близкого к Бинбанку, процесс объединения пройдет незаметно для клиентов, «максимально плавно и мягко». Например, гражданам и предпринимателям не придется перезаключать договоры вкладов, кредитные соглашения и перевыпускать карты — они будут действовать до окончания срока, изначально указанного в документах, сообщили в организациях.

На вопрос, как изменятся ставки по вкладам и займам объединенного банка, в пресс-службах сливающихся организаций не дали четкого ответа. По словам представителей Бинбанка и «Открытия», всё будет зависеть от рыночной ситуации. Сейчас максимальные ставки по депозитам в Бинбанке составляют 6,97% годовых, в «Открытии» — 8,9%. Ставки по потребкредитам — 10,49% и 10,9% соответственно.

Интернет- и мобильный банк Бинбанка будет работать до конца I квартала 2019-го. Новые реквизиты счетов отобразятся в личных кабинетах клиентов на сайте кредитной организации уже с нового года. Старые данные будут действовать еще три месяца — за это время граждане и предприниматели должны оповестить своих партнеров и контрагентов о смене реквизитов. В противном случае деньги, регулярно поступающие на счет, не будут доставлены до адресата и клиенты рискуют их потерять.

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопросы «Известий», насколько чувствительным окажется слияние двух организаций для их клиентов.

Объединение для силы

По словам партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, часть граждан и предпринимателей испытают неудобства — сократится сеть, изменятся вывески и системы дистанционного банковского обслуживания, а значит, и привычный интерфейс интернет- и мобильного банка. Клиентам новой финансовой структуры придется подстраиваться под новые стандарты работы объединенного банка и кого-то они могут не устроить, предположила эксперт. Но в целом, по ее мнению, эта кредитная организация будет более финансово устойчивой.

Объединенный банк станет одним из сильнейших по капитализации из числа системно значимых финансовых институтов, уверена и Карина Артемьева. А вот зампред Локо-банка Андрей Люшин посетовал, что тренд на укрупнение банков убивает конкуренцию на рынке. Например, уже произошло слияние ВТБ с ВТБ24 и Банком Москвы, Совкомбанка с Росевробанком.

Огосударствление банковской сферы несет риски для развития экономики страны, и ЦБ должен в полной мере понимать ответственность, добавила Тамара Касьянова. По ее словам, есть риск, что вкладчики и компании начнут забирать деньги из более мелких кредитных организаций в пользу объединенной крупной. Это повлечет массовое банкротство финансовых институтов, пояснила она.

Центробанк собирается продавать объединенный банк после того, как завершится процедура его санации. На спасение Бинбанка регулятор выделил 56,9 млрд рублей, на санацию банка «Открытие» — 1 трлн. Обе кредитные организации «оздоравливаются» через Фонд консолидации банковского сектора.