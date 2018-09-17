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Небензя исключил нарушение санкций против КНДР со стороны России

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Экипаж российского танкера «Патриот» не нарушал введенных против КНДР санкций ООН. Об этом сообщил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании 17 сентября.

«По танкеру «Патриот»: сама группа экспертов указала, что он не нарушал санкционного режима. Это было в докладе в изначальном варианте», — цитирует его «Интерфакс».

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Дипломат также назвал ложными данные о якобы исключении из доклада информации о нарушениях российских компаний и подчеркнул, что представители РФ не оказывали давления на экспертов комитета по выполнению санкций против КНДР. «Хотели бы раз и навсегда положить конец этим инсинуациям», — подчеркнул Небензя.

Кроме того, постпред отметил, что Москва не ставит под сомнение факт неприемлемости ракетно-ядерной программы КНДР, однако указывает на необходимость выполнения предоставленных Пхеньяну обещаний.

При этом дипломат предложил участникам заседания рассмотреть инициативу о возможных изъятиях в санкционном режиме для реализации межкорейских экономических проектов. «Предлагаю членам Совета Безопасности подумать над созданием особых условий в комитете СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР», — пояснил Небензя.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН обвинила Россию в нарушении санкций против КНДР. Она добавила, что у Соединенных Штатов есть доказательств последовательных нарушений со стороны Москвы. Об этом пишет RT.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что группа экспертов ООН заподозрила КНДР в продаже вооружений Сирии, Йемену, Ливии и другим странам.

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