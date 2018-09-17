Небензя исключил нарушение санкций против КНДР со стороны России
Экипаж российского танкера «Патриот» не нарушал введенных против КНДР санкций ООН. Об этом сообщил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании 17 сентября.
«По танкеру «Патриот»: сама группа экспертов указала, что он не нарушал санкционного режима. Это было в докладе в изначальном варианте», — цитирует его «Интерфакс».
Дипломат также назвал ложными данные о якобы исключении из доклада информации о нарушениях российских компаний и подчеркнул, что представители РФ не оказывали давления на экспертов комитета по выполнению санкций против КНДР. «Хотели бы раз и навсегда положить конец этим инсинуациям», — подчеркнул Небензя.
Кроме того, постпред отметил, что Москва не ставит под сомнение факт неприемлемости ракетно-ядерной программы КНДР, однако указывает на необходимость выполнения предоставленных Пхеньяну обещаний.
При этом дипломат предложил участникам заседания рассмотреть инициативу о возможных изъятиях в санкционном режиме для реализации межкорейских экономических проектов. «Предлагаю членам Совета Безопасности подумать над созданием особых условий в комитете СБ 1718 по санкциям в отношении КНДР», — пояснил Небензя.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН обвинила Россию в нарушении санкций против КНДР. Она добавила, что у Соединенных Штатов есть доказательств последовательных нарушений со стороны Москвы. Об этом пишет RT.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что группа экспертов ООН заподозрила КНДР в продаже вооружений Сирии, Йемену, Ливии и другим странам.