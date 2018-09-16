Прямой эфир

Южная Корея направила в КНДР представителей для подготовки саммита

0
Фото: youtube.com/Yonhapnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сеул направил в Пхеньян группу из 93 человек для подготовки встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет в воскресенье, 16 сентября, «Газета.ру» со ссылкой на агентство Yonhap.

Надо чаще встречаться
Встречи разделенных Корейской войной семей хотят сделать регулярными

Для отправки делегации задействовали 19 автобусов. Третий межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в Пхеньяне. Стороны обсудят реализацию Панмунджомской декларации. Политики подписали данный документ по итогам своей первой встречи в апреле текущего года.

27 апреля лидеры двух Корей впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали «декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Она включает в себя сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.

В конце июля Сеул и Пхеньян обсуждали снос постов охраны в демилитаризованной зоне. Тогда же Республика Корея решила сократить число военных на границе с КНДР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Южная Корея будет содействовать выполнению соглашений между КНДР и США
Южная Корея, РФ и КНДР ведут переговоры о создании железнодорожной сети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017