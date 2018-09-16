Южная Корея направила в КНДР представителей для подготовки саммита

Сеул направил в Пхеньян группу из 93 человек для подготовки встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет в воскресенье, 16 сентября, «Газета.ру» со ссылкой на агентство Yonhap.

Для отправки делегации задействовали 19 автобусов. Третий межкорейский саммит пройдет 18-20 сентября в Пхеньяне. Стороны обсудят реализацию Панмунджомской декларации. Политики подписали данный документ по итогам своей первой встречи в апреле текущего года.

27 апреля лидеры двух Корей впервые за более чем 10 лет встретились в демилитаризованной зоне Панмунджом. Тогда Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали «декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова». Она включает в себя сотрудничество по разоружению, договоренности по объединению семей, железных дорог и не только.

В конце июля Сеул и Пхеньян обсуждали снос постов охраны в демилитаризованной зоне. Тогда же Республика Корея решила сократить число военных на границе с КНДР.