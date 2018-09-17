«Хищник» против всех

«Хищник» Шейна Блэка ожидаемо показал лучшие результаты в российском прокате за минувший уикенд. По данным ЕАИС, перезапуск культового хоррор-боевика взял на старте 271 млн рублей. Далеко позади остался лидер прошлой недели «Великий уравнитель 2». Боевик с Дензелом Вашингтоном записал себе на счет 38 млн рублей, этого хватило для второго места. Спустя две недели проката фильм вышел на результат в 163 млн. Чуть меньше заработала российская новинка, свадебная комедия «Счастья! Здоровья!». Ее касса составила 37 млн.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, главным сюрпризом уикенда стала отечественная драма «Временные трудности» с Риналем Мухаметовым и Иваном Охлобыстиным, рассказывающая историю взаимоотношений мальчика, больного ДЦП, и его жесткого отца. Основанный на реальных событиях фильм смог заработать почти 37 млн рублей и финишировал четвертым.

— Несмотря на волну негодования критиков, которая обрушилась на фильм после показа на «Кинотавре», зритель увидел в картине в первую очередь жизнеутверждающую историю, — пояснила эксперт. — Картина выступила на уровне другого отечественного релиза — комедии «Счастья! Здоровья!» — и более чем в два раза превысила ожидания индустрии по сборам. Вероятно, успех обеспечил хороший сарафан в социальных сетях и готовность аудитории воспринимать разнообразный контент.

Замыкает первую пятерку еще один российский релиз — хоррор-детектив «Гоголь. Страшная месть» с Александром Петровым в роли классика, собравший почти 34 млн. За три недели в копилке последнего фильма трилогии набралось 422 млн — результат на уровне показателей предыдущих частей киносериала. Держится в первой десятке и «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Экранизация одного малоизвестного эпизода из жизни Льва Толстого прибавила еще 9 млн рублей и перешагнула через 30-миллионный рубеж.

— В предстоящие выходные нас ждут очень разнообразные проекты, — рассказала Ольга Зинякова. — Лидером уикенда может стать новая часть комедийной серии «Агент Джонни Инглиш 3.0» с любимым героем в исполнении сэра Роуэна Аткинсона. Большой потенциал также имеет триллер про влияние социальных сетей «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях.

Среди других интересных релизов — фильм ужасов «Проклятие монахини» (спин-офф «Заклятия»), уже собравший рекордную кассу в Америке, триллер «Лондонские поля» по роману Мартина Эмиса с Эмбер Херд и Билли Бобом Торнтоном и основанный на реальной истории жесткий боевик «Бои без правил».