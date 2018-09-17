Захарова высмеяла обвинение США в причастности России к отравлению брата Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения США в причастности России к отравлению нервно-паралитическим веществом брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Ироничное предположение о том, что скоро будет разгадано убийство американского президента Джона Кеннеди, дипломат опубликовала на своей странице в Facebook.

«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — написала Захарова.

Ранее в понедельник постпред США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли заявила, что Россия оказала содействие спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким чен Ына, напоминает НСН.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. После проведения экспертиз его тело забальзамировали. На его коже обнаружили следы нервно-паралитического вещества VX, которое запрещено международной конвенцией о химическом оружии.

По состоянию на 19.24 мск сообщение о том, что Россия помогала спецслужбам КНДРв убийстве брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ, было аннулировано агентством ТАСС в связи с неточностью официального перевода ООН.