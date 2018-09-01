Пропали свидетельницы убийства брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии объявила в розыск двух молодых женщин из Индонезии, которые проходят свидетелями по делу об убийстве в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама — старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом говорится в распространенном 1 сентября заявлении главы криминального управления правоохранительных органов штата Селангор Фадзила Ахмата, сообщает ТАСС.

Речь идет о 24-летней Рэйсе Салме и 33-летней Азирул Низаме. Последний раз их видели в одной из местных гостиниц, сообщили в полиции.

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На коже брата северокорейского лидера были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX (Ви-экс), запрещенного международной конвенцией о химоружии.

В убийстве родственника главы КНДР подозревают двух женщин, гражданок Индонезии и Вьетнама. Их обвиняют в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Если вина подозреваемых подтвердится, им будет грозить смертная казнь.

В середине августа Верховный суд Малайзии постановил продолжить процесс и сохранил статус обвиняемых для гражданок Индонезии Сити Айсиа и Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Максимальное наказание, которое грозит подсудимым — смертная казнь через повешение.