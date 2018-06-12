Посольство Малайзии в КНДР возобновит работу

Посольство Малайзии в Пхеньяне возобновит свою работу. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад. Как передает ТАСС, малайзийское посольство в столице КНДР не было укомплектовано персоналом с апреля прошлого года.

Малайзия до недавнего времени оставалась одним из немногих государств, поддерживающих политико-экономические связи с КНДР. Отношения между странами резко охладели после убийства в аэропорту Куала-Лумпура старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама.

МИД Малайзии запретил гражданам посещать КНДР, объяснив это ростом напряженности из-за ракетных пусков и ядерных испытаний.

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. На коже брата северокорейского лидера были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химоружии.

В убийстве родственника главы КНДР подозревают двух женщин, гражданок Индонезии и Вьетнама. Их обвиняют в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек. Если вина подозреваемых подтвердится, им будет грозить смертная казнь.