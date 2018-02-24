Малайзийский премьер вызвал гнев народа из-за любви к киноа вместо риса

В Малайзии разгорелся скандал вокруг премьер-министра страны Наджиба Разака, который признался, что предпочитает рису киноа (хлебная зерновая культура). Об этом в субботу, 24 февраля, пишет The Independent.

Заявление главы правительства прозвучало 22 февраля во время сессии вопросов и ответов по бюджету на 2018 год. «Я не ем рис. Я ем киноа. Мой сын открыл ее для меня. Она гораздо лучше риса», — рассказал Разак, добавив, что эта культура является частью его новой диеты.

Высказывание премьера моментально вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Ситуация обострятся еще и тем, что в Малайзии идет активная политическая борьба перед парламентскими выборами, намеченными на 2018 год.

Оппоненты Разака сразу же обвинили его в отсутствии связи с простым народом. Так, оппозиционный лидер Лим Кит Сианг обратил внимание на то, что в Малайзии киноа стоит в 23 раза дороже риса, «который едят 30 миллионов граждан страны».

«На четырнадцатых всеобщих выборах развернется противостояние между киноа и рисом, честным правительством и клептократией, Наджибом и народом Малайзии», — указал политик.

Он также провел параллель между высказыванием Разака и легендарной фразой «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которую приписывают последней французской королеве Марии-Антуанетте.

В Сети тоже не оставили слова премьер-министра без внимания. Пользователи обратили внимание на Instagram-аккаунт его сына Ашмана, который в постах упоминает о своем бренде по производству киноа.

Публикация от Ashman Najib 季平 (@ashmannajib) Ноя 10, 2014 в 9:52 PST

«Теперь вся страна знает, что такое киноа. Должно быть неплохо для бизнеса его [Разака] сына», — отметил пользователь с ником Public Opinion.

На фоне скандала на Facebook-странице канцелярии премьер-министра 23 февраля был опубликован пост, в котором утверждалось, что употребление Разаком кинои продиктовано необходимостью соблюдать специальную диету и рекомендациями врача. В сообщении подчеркивается, что глава правительства еженедельно посещает различные мероприятия, на которых всегда употребляет различные блюда, в том числе и с содержанием риса.

Рис в Малайзии является одной из наиболее востребованных сельскохозяйственных культур. Он присутствует в качестве гарнира или ингредиента практически во всех блюдах, подаваемых в ресторанах и кафе страны.