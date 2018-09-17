США обвинили Россию в содействии КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына

Россия содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — цитирует ее в понедельник, 17 сентября, ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна Хейли добавила, что Россия содействовала КНДР, передавая нервно-паралитические вещества.

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии 13 февраля, после проведения экспертиз его тело забальзамировали. На коже брата лидера КНДР обнаружили следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химоружии.

В убийстве обвиняются 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа и 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Женщины свою вину отрицают. В случае, если их вина будет доказана, обвиняемым грозит смертная казнь через повешение.

По состоянию на 19.24 мск сообщение было аннулировано агентством ТАСС в связи с неточностью официального перевода ООН.