Прямой эфир

США обвинили Россию в содействии КНДР в убийстве брата Ким Чен Ына

0
Фото: TASS/Mat Zain
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом заявила постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — цитирует ее в понедельник, 17 сентября, ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Пхеньяна Хейли добавила, что Россия содействовала КНДР, передавая нервно-паралитические вещества.

Ким Чен Нам скончался в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии 13 февраля, после проведения экспертиз его тело забальзамировали. На коже брата лидера КНДР обнаружили следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химоружии.

В убийстве обвиняются 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа и 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Женщины свою вину отрицают. В случае, если их вина будет доказана, обвиняемым грозит смертная казнь через повешение.

По состоянию на 19.24 мск сообщение было аннулировано агентством ТАСС в связи с неточностью официального перевода ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отравленный в Малайзии брат Ким Чен Ына возил с собой антидоты
Пропали свидетельницы убийства брата Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017