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Козак назвал дату начала поставок газа по газопроводу «Сила Сибири – 2»

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Поставка газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» на западном маршруте начнется до 20 декабря 2019 года, соответствующая задача поставлена российским и китайским компаниям. Об этом 17 сентября заявил зампред правительства РФ Дмитрий Козак по итогам двусторонней межправительственной комиссии.

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«Мы должны завершить переговоры по дополнительным поставкам до конца текущего года и не позднее 20 декабря следующего года запустить поставки по газопроводу «Сила Сибири», — цитирует его ТАСС.

Проект газопровода «Сила Сибири – 2» предусматривает поставку 30 млрд куб. м газа в год по западному маршруту. Кроме того, Козак отметил, что Россия и Китай договорились о поставке нефти через порт Козьмино в объеме 1,7 млн т. Передача состоится в 2019 году.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил в интервью «Известиям», что Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке энергоресурсов с 5 до 20%.

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