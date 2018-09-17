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СБУ обвинили в подготовке покушения на мэра города в Донбассе

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Фото: РИА Новости
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Украинские спецслужбы готовят покушение на Николая Моргунова, мэра подконтрольного самопровозглашенной ЛНР города Брянка, сообщает пресс-служба министерства госбезопасности республики. 

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В ведомство «пришел с повинной» местный житель Василий Хилюк, которого, по его словам, завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). 

Мужчина рассказал, что градоначальника собирались убить общественно-опасным способом, в частности путем подрыва. Кроме того, СБУ дала Хилюку ряд заданий, в числе которых установить место проживания и маршруты перемещения мэра, отмечает «РИА Новости».  

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позже сменив ее на операцию объединенных сил.

В начале сентября 2018 года ситуация в Донбассе обострилась из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко, которое было совершено 31 августа. Он погиб при взрыве в донецком кафе «Сепар», также скончался и его телохранитель.

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