Украинский силовик убил из снайперской винтовки безоружного ополченца самопровозглашенной ДНР, который помогал жителям республики ремонтировать дома, поврежденные обстрелами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Бессонов в субботу, 15 сентября.

Инцидент произошел в районе прифронтового села Ленинское на юге ДНР.

«Украинский снайпер подло, в спину, выстрелом в безоружного, убил 20-летнего парня. Парня, который хотел сделать условия существования пожилых людей немного лучше», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Бессонов пообещал, что ополченцы справедливо накажут убийцу.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В преддверии нового учебного года 29 августа в регионе было объявлено очередное «школьное перемирие». Однако украинские силовики систематически нарушают режим прекращения огня.

Так, в середине сентября украинские силовики обстреляли село Саханка Новоазовского района республики. В результате мирный житель 1958 года получил ранения.