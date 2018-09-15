Украинский снайпер убил безоружного 20-летнего ополченца ДНР
Украинский силовик убил из снайперской винтовки безоружного ополченца самопровозглашенной ДНР, который помогал жителям республики ремонтировать дома, поврежденные обстрелами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Бессонов в субботу, 15 сентября.
Инцидент произошел в районе прифронтового села Ленинское на юге ДНР.
«Украинский снайпер подло, в спину, выстрелом в безоружного, убил 20-летнего парня. Парня, который хотел сделать условия существования пожилых людей немного лучше», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».
Бессонов пообещал, что ополченцы справедливо накажут убийцу.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.
В преддверии нового учебного года 29 августа в регионе было объявлено очередное «школьное перемирие». Однако украинские силовики систематически нарушают режим прекращения огня.
Так, в середине сентября украинские силовики обстреляли село Саханка Новоазовского района республики. В результате мирный житель 1958 года получил ранения.