Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом информирует пресс-служба украинского лидера.

«Поддержаны предложения министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

Как отметили представители президента Украины, подписание этого указа позволило начать необходимые юридические процедуры по выходу из договора. Кроме того, МИД республики проинформирует Москву об этом решении до 30 сентября.

При этом депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскритиковал решение главы государства, отметив, что эти меры пагубно скажутся на простых гражданах страны, поскольку Москва остается крупнейшим торговым партнером Киева.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — цитирует его «Газета.ру».

Вместе с тем российский сенатор от Республики Крым Сергей Цеков признал, что решение украинского лидера было ожидаемым. «Каждую неделю он принимает новое антироссийское, русофобское решение. И вершиной этой цепочки является его указ о непродлении договора о дружбе с Россией», — приводит его комментарий «Федеральное агентство новостей».

Власти России и Украины заключили договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году, в котором закреплялись принципы взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления.