Треть от запланированной суммы потратили на дороги Севастополя в этом году

В Севастополе на строительство, ремонт и обслуживание дорог в 2018 году предусмотрено почти 3,5 млрд рублей. В настоящее время освоено порядка 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Евгений Исаков.

По словам чиновника, в 2018 году на дорожные работы было выделено 3,419 млрд рублей. Из них 1,8 млрд было предусмотрено на реконструкцию и строительство, 879 млн рублей — на капитальный ремонт, 7 млн рублей — на ремонт и 410 млн рублей — на содержание дорог. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

На данный момент было освоено 840 млн рублей из городского бюджета, 137 млн рублей из резервного фонда президента Российской Федерации и межбюджетных трансфертов, 233 млн рублей из средств, выделенных по федеральной целевой программе.

Общая протяженность дорог муниципального и регионального значения составляет более 1 тыс. км. Из них соответствуют нормативным требованиям 416 км, что составляет менее 40%.