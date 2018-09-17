Дорожный ремонт в Новосибирской области оценили в 22 млрд рублей

Новосибирской области требуется порядка 22 млрд рублей на реконструкцию дорог, по которым проезжают школьные автобусы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

По словам Костылевского, 20 млрд рублей могут быть предоставлены по линии ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог». Остальные средства муниципальные образования должны будут найти в собственных бюджетах. На данный момент подтверждено финансирование в размере 15 млрд рублей. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

Общая продолжительность областных автомобильных дорог, по которым ходят школьные автобусы, составляет 7,3 тыс. км, из которых 2,3 тыс. км — участки с грунтовым и грунтощебеночным покрытием. При плохих погодных условиях на данных участках часто ограничивают движение.

Так, за последнюю неделю были отменены девять рейсов школьных автобусов в Убинском, Купинском и Усть-Таркском районах. В школу не смог попасть 131 ученик.