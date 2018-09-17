Прямой эфир

Дорожный ремонт в Новосибирской области оценили в 22 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новосибирской области требуется порядка 22 млрд рублей на реконструкцию дорог, по которым проезжают школьные автобусы. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский.

По словам Костылевского, 20 млрд рублей могут быть предоставлены по линии ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог». Остальные средства муниципальные образования должны будут найти в собственных бюджетах. На данный момент подтверждено финансирование в размере 15 млрд рублей. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

Общая продолжительность областных автомобильных дорог, по которым ходят школьные автобусы, составляет 7,3 тыс. км, из которых 2,3 тыс. км — участки с грунтовым и грунтощебеночным покрытием. При плохих погодных условиях на данных участках часто ограничивают движение.

Так, за последнюю неделю были отменены девять рейсов школьных автобусов в Убинском, Купинском и Усть-Таркском районах. В школу не смог попасть 131 ученик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путепровод построят в Невинномысске на Ставрополье за 1,8 млрд рублей
Более 2 млрд рублей получит Рязанская область на новые дороги

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017