Путепровод построят в Невинномысске на Ставрополье за 1,8 млрд рублей

Новый мост через железнодорожные пути планируют построить в Невинномысске Ставропольского края. Стоимость строительства оценили в 1,8 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, правительство края выделило на начальный этап работ в 2018 году 408 млн рублей. В 2019 году планируется направить на строительство 717 млн рублей, в 2020 году финансирование составит 576 млн рублей, пишет NewsTracker.

Официально строительство путепровода началось еще в марте 2018 года. Новый путепровод должен соединить две части города, которые разделены железнодорожными путями.

Новый мост будет шириной 23 м и длиной около 300 м. Он должен существенно облегчить проезд из одной части города в другую. Стоимость строительства оценили в 1,8 млрд рублей.