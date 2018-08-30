Жители Коми предлагают построить дорогу от Воркуты
Жители Республики Коми просят построить дорогу из Воркуты до Сосногорска или Печоры. Предполагается, что реализация проекта уменьшит проблемы со здоровьем северян. Идея строительства опубликована на сайте «Российской общественной инициативы».
В инициативе отмечено, что у жителей Воркуты, Инты и других городов Севера отсутствует возможность выезда из города на автомобиле, так как отсутствуют дороги. Автор идеи пишет, что иногда хочется выбраться куда-то южнее, ведь даже в Ухте уже совсем другой климат. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
Предполагается, что строительство дороги даст жителям возможность выбираться в более южные регионы гораздо чаще, а это, в свою очередь, благотворно повлияет на здоровье горожан.
Автор инициативы также отмечает, что сейчас выбраться из города возможно на поезде или на самолете, но для путешествия на поезде необходимо ждать отпуск, а билеты на самолет слишком дороги.