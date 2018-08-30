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Жители Коми предлагают построить дорогу от Воркуты

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Жители Республики Коми просят построить дорогу из Воркуты до Сосногорска или Печоры. Предполагается, что реализация проекта уменьшит проблемы со здоровьем северян. Идея строительства опубликована на сайте «Российской общественной инициативы».

В инициативе отмечено, что у жителей Воркуты, Инты и других городов Севера отсутствует возможность выезда из города на автомобиле, так как отсутствуют дороги. Автор идеи пишет, что иногда хочется выбраться куда-то южнее, ведь даже в Ухте уже совсем другой климат. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Предполагается, что строительство дороги даст жителям возможность выбираться в более южные регионы гораздо чаще, а это, в свою очередь, благотворно повлияет на здоровье горожан.

Автор инициативы также отмечает, что сейчас выбраться из города возможно на поезде или на самолете, но для путешествия на поезде необходимо ждать отпуск, а билеты на самолет слишком дороги.

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