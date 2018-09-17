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Экономист раскритиковал эксперимент с базовыми выплатами в Швейцарии

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Фото: Depositphotos
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Эксперимент с базовыми выплатами в швейцарской деревне противоречит протестантской этике, а «легкие деньги» смогут мотивировать лишь единицы граждан. Об этом заявил руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

«Политика гарантированного дохода противоречит протестантской этике (этике труда). Поэтому едва ли такая политика будет мотивировать людей на поиск работы. Скорее если этот доход будет столь большим, как предполагается, то люди будут мотивированы в поиске деятельности», — рассказал экономист в беседе с НСН и пояснил, что поиск работы — это поиск средств существования, а поиск деятельности представляет собой форму самореализации. Однако эксперт усомнился, будет ли безусловный базовый доход (ББД) служить стремлению людей к самореализации и мотивировать на поиск работы.

«Несмотря на то что в Швейцарии высокий уровень образования и трудовой этики, которая предполагает направление деятельности на всю жизнь, не стоит забывать и тот факт, что сама доктрина ББД продиктована простым желанием ликвидировать социальные и трудовые гарантии», — добавил Колташов. Он также сказал, что в настоящее время в Швейцарии нет для ББД достаточной базы, поскольку максимум 1–2% людей мотивированы к конкретному делу и готовы заниматься им на протяжении долгих лет.

Ранее 17 сентября сообщалось, что режиссер Ребекка Паниан в качестве эксперимента решила выплачивать жителям швейцарской деревни Рейнау ежемесячное пособие в 2,5 тыс. франков (€2215), чтобы изучить влияние базового дохода на мотивацию людей к поиску работы. В эксперименте примут участие 1,3 тыс. жителей.

В 2016 году более 80% швейцарцев уже проголосовало против ежемесячной выплаты в размере 2,5 тыс. франков. За введение выплат свой голос отдали только 18,2% граждан.

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