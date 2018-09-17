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Жителям швейцарской деревни будут раздавать деньги

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Фото: Depositphotos
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Жители швейцарской деревни Рейнау примут участие в проекте, за который им будут безвозмездно давать около $2,5 тыс. в месяц.

Эксперимент проводит режиссер Ребекка Пэниаэн. Она хочет исследовать, будет ли базовый доход стимулировать людей к поиску работы.

Средства на социальный кинопроект планируется собрать краудфандингом, пишет 14 сентября газета Suddeutsche Zeitung.

Местные жители согласились на проведение проекта в деревне. В эксперименте уже готовы принять участие 1300 человек.

В апреле правительство Финляндии отказалось от эксперимента по введению базового дохода для граждан. С 2017 года в рамках пилотного проекта власти страны выплачивали безработным по €560 ежемесячно.

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