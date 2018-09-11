Россияне будут тратить на погашение кредитов не более 50% дохода семьи

Россияне будут тратить на погашение кредитов не более 50% от совокупного дохода семьи. В противном случае банкам будет запрещено выдавать займы. Об этом «Известиям» рассказали в комитете Госдумы по финансовому рынку. Соответствующие изменения будут внесены в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях».

По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в настоящее время средний уровень долговой нагрузки в стране составляет 40% дохода.

По мнению представителей банков, комфортным считается уровень нагрузки до 35–40%, приемлемый — до 50%.

Изменения направлены на защиту потребителя от проблем, связанных с невозможностью погасить взятые на себя обязательства.

Эксперты опасаются, что инициатива может вынудить заемщиков обратиться к «черным кредиторам». Кроме того, они отметили необходимость введения ответственности как для кредитора, в случае выдачи кредита человеку с высоким уровнем долговой нагрузки, так и для заемщика, в случае предоставления последним ложных сведений о доходах.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Больше не занимать: кредитную нагрузку россиян предложили ограничить