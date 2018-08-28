Доля заемщиков с экстремальными долгами упала до минимума с 2015 года

Количество банковских клиентов, которые отдают на погашение кредитов половину месячного дохода, упало до минимума с 2015 года. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй (есть в распоряжении «Известий»). По итогам первого полугодия 2018 года доля заемщиков с экстремальными долгами составила 12,5%, за аналогичный период 2015 года — 15,14%. Снижение нагрузки произошло за счет ипотеки, в сегменте необеспеченных займов доля заемщиков с высокими расходами на обслуживание долга остается постоянной, пояснили в Центробанке.

Кредитная нагрузка, при которой заемщик отдает на обслуживание долгов 50% месячного дохода, считается критической. По данным НБКИ, таких клиентов банков в России стало меньше. Тенденция наметилась еще в 2017 году, когда доля заемщиков с PTI (payment to income — отношение ежемесячных платежей по ссуде к уровню дохода) 50% снизилась с 15 до 13,6%. По итогам первого полугодия 2018 года таких клиентов стало только 12,5% от общего числа.

В Банке России подтвердили этот тренд. Регулятор отмечает снижение доли предоставляемых кредитов заемщикам со значением показателя долговой нагрузки более 50%, однако тенденция наблюдается в основном в секторе ипотечного кредитования. Тогда как в беззалоговых займах доля граждан с таким PTI остается постоянной, пояснили «Известиям» в ЦБ.

Комфортный PTI составляет не более 40% от дохода — это максимум для платежа по кредиту, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. В идеале платеж не должен превышать 30% ежемесячного дохода, добавил он. В среднем по России показатель долговой нагрузки составляет 40%, отметили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Клиенты с высоким уровнем долговой нагрузки характеризуются высокой чувствительностью к ухудшению макроэкономической среды, отметили в ЦБ. Поэтому Центробанк разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя PTI.

Беспрецедентно высокие показатели долговой нагрузки сформировались в России в период «кредитного бума» до 2014 года, когда банки крайне агрессивно наращивали портфели, отметил начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий. Далее в течение 2014–2015 годов прошел пик социальных дефолтов, и банки перешли к жесткой политике риск-менеджмента: выдачи кредитов клиентам «с улицы» были сведены к минимуму, упор был сделан на работу с существующим портфелем, проверенными заемщиками. В результате объемы новых выдач резко сократились, соответственно портфель периода «кредитного бума» постепенно амортизировался, пояснил он.

Также снижению долговой нагрузки способствует широкое развитие программ рефинансирования кредитов, отметил Сергей Дейнека. Услуга позволяет погасить кредит, взяв его в другом банке под более низкий процент. Допустим, доход человека составляет 100 тыс. рублей в месяц и у него есть кредит в размере 2 млн рублей по ставке 20% годовых. Ежемесячный платеж в этом случае составляет приблизительно 53 тыс. рублей, то есть более 50% его дохода. Предположим, заемщик оформлял кредит два года назад, остаток задолженности на данный момент составляет порядка 1,4 млн рублей. Если рефинансировать этот кредит сейчас по ставке 13% годовых, то ежемесячный платеж при сроке кредита пять лет составит 31,8 тыс. рублей. Таким образом, его показатель долговой нагрузки относительно дохода снизится, пояснил эксперт.

Согласно исследованию Банка России, в Литве ограничение на максимальное значение показателя долговой нагрузки установлено на уровне 40% (в отдельных случаях показатель может быть увеличен до 60%). В Канаде — на уровне 42% (только для ипотечных кредитов). В Израиле банк не может одобрить жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%. Это важный механизм защиты потребителя от проблем, связанных с невозможностью погасить взятый кредит.