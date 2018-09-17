Coca Cola задумала выпускать напитки на основе марихуаны

Американская компания Coca-Cola может стать еще одним промышленным гигантом, который будет выпускать безалкогольные напитки на основе марихуаны. Об этом пишет агентство Bloomberg в понедельник, 17 сентября.

На данный момент Coca-Cola ведет переговоры с канадским производителем марихуаны Aurora Cannabis Inc. Однако конкретные решения еще не приняты.

Ожидается, что в напитке будет использоваться каннабидиол (КБД) — одно из веществ из группы каннабиноидов, содержащихся в конопле, которое не обладает психоактивным действием. КБД не вызывает наркотического опьянения в отличие от другого вещества, содержащегося в конопле, — тетрагидроканнабидиола.

Как отмечает агентство, производители напитков пытаются добавить каннабис в качестве модного ингредиента, поскольку рынок традиционных напитков находится в стагнации.

Так, в августе пивоваренный завод Corona объявил, что потратит $3,8 млрд на увеличение своей доли в канадском производителе марихуаны Canopy Growth Corp. Кроме того, североамериканская пивоваренная компания Molson Coors открыла совместное предприятие с компанией Quebec’s Hydropothecary для разработки напитков из каннабиса в Канаде.

В конце мая Coca-Cola впервые в истории запустила в продажу алкогольный напиток. Газированный лимонный коктейль под названием Lemon-Do дебютировал в Японии.