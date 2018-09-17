Власти Грузии решили повременить с экспортом марихуаны

Парламент Грузии решил отложить рассмотрение инициативы о производстве конопли для дальнейшего экспорта. Об этом заявил спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе.

Предложение по легализации выращивания марихуаны в медицинских целях и продаже ее за рубеж озвучил грузинский премьер Мамука Бахтадзе. Он подчеркнул, что «культивация конопли будет строго регламентирована».

По словам Кобахидзе, законопроект разделен на две части: регулирование употребления конопли и производство продуктов из растения для экспорта. Парламент планирует сначала рассмотреть первый пакет закона.

«Для населения эта тема очень важна. Необходимо больше информировать народ, для этого требуется время», — заявил спикер, добавив, что парламент не будет «спешить с рассмотрением вопроса культивации марихуаны».

30 июля Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны без назначения врача, сославшись на «право на свободное развитие личности», закрепленное в законах. При этом коллегия суда сочла обоснованными меры в случае употребления марихуаны в общественных местах и в присутствии несовершеннолетних. Уголовное наказание за употребление марихуаны в Грузии отменили в ноябре 2017 года.