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Власти Грузии решили повременить с экспортом марихуаны

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Фото: ТАСС/Александр Климчук
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Парламент Грузии решил отложить рассмотрение инициативы о производстве конопли для дальнейшего экспорта. Об этом заявил спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе.

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Предложение по легализации выращивания марихуаны в медицинских целях и продаже ее за рубеж озвучил грузинский премьер Мамука Бахтадзе. Он подчеркнул, что «культивация конопли будет строго регламентирована».

По словам Кобахидзе, законопроект разделен на две части: регулирование употребления конопли и производство продуктов из растения для экспорта. Парламент планирует сначала рассмотреть первый пакет закона.

«Для населения эта тема очень важна. Необходимо больше информировать народ, для этого требуется время», — заявил спикер, добавив, что парламент не будет «спешить с рассмотрением вопроса культивации марихуаны». 

30 июля Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны без назначения врача, сославшись на «право на свободное развитие личности», закрепленное в законах. При этом коллегия суда сочла обоснованными меры в случае употребления марихуаны в общественных местах и в присутствии несовершеннолетних. Уголовное наказание за употребление марихуаны в Грузии отменили в ноябре 2017 года.

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