Прямой эфир

Минфин Грузии рассказал о способе победить бедность марихуаной

0
Фото: mof.ge
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани назвал экспорт марихуаны новой для Грузии отраслью, которая сулит большие доходы для того, чтобы победить бедность. Мачавариани считает, что необходимо наладить на территории страны производство конопли и осуществлять экспорт марихуаны в медицинских целях.

«Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», — приводит слова чиновника телеканал «Звезда».

По словам министра, это перспективный и очень быстро растущий в мире рынок, который из года в год увеличивается с геометрической прогрессией. «Ожидаем, что в течение ближайших двух–трех лет мы сможем получить от экспорта около $400 млн, что очень важно для грузинской экономики», — отметил Мачавариани.

Говоря о том, насколько нравственный этот бизнес, министр заявил, что он понимает обеспокоенность консервативной части общества, однако заявил о преобладании здравого смысла. «Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. <...> Доходами, которые будут получены, мы поднимем образование и победим бедность и нищету», — подчеркнул глава грузинского Минфина.

Ранее проект закона «О контроле конопли», который в том числе предусматривает экспорт марихуаны, правительство Грузии представило в парламент. Грузинская православная церковь считает разрешение на употребление марихуаны в стране большой ошибкой. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II считает, что «не все люди, особенно в молодом возрасте, могут разобраться, что хорошо для жизни и где зло».

30 июля Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны без назначения врача, сославшись на «право на свободное развитие личности», закрепленное в законах. При этом коллегия суда сочла обоснованными меры в случае употребления марихуаны в общественных местах и в присутствии несовершеннолетних. Уголовное наказание за употребление марихуаны в Грузии отменили в ноябре 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВВС США могут лишить Маска секретного доступа из-за курения марихуаны
Британцы выступили за легализацию марихуаны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017