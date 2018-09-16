Минфин Грузии рассказал о способе победить бедность марихуаной

Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани назвал экспорт марихуаны новой для Грузии отраслью, которая сулит большие доходы для того, чтобы победить бедность. Мачавариани считает, что необходимо наладить на территории страны производство конопли и осуществлять экспорт марихуаны в медицинских целях.

«Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо, как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», — приводит слова чиновника телеканал «Звезда».

По словам министра, это перспективный и очень быстро растущий в мире рынок, который из года в год увеличивается с геометрической прогрессией. «Ожидаем, что в течение ближайших двух–трех лет мы сможем получить от экспорта около $400 млн, что очень важно для грузинской экономики», — отметил Мачавариани.

Говоря о том, насколько нравственный этот бизнес, министр заявил, что он понимает обеспокоенность консервативной части общества, однако заявил о преобладании здравого смысла. «Безнравственно связывать этот вопрос с моралью и нравственностью. <...> Доходами, которые будут получены, мы поднимем образование и победим бедность и нищету», — подчеркнул глава грузинского Минфина.

Ранее проект закона «О контроле конопли», который в том числе предусматривает экспорт марихуаны, правительство Грузии представило в парламент. Грузинская православная церковь считает разрешение на употребление марихуаны в стране большой ошибкой. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II считает, что «не все люди, особенно в молодом возрасте, могут разобраться, что хорошо для жизни и где зло».

30 июля Конституционный суд Грузии отменил штраф за употребление марихуаны без назначения врача, сославшись на «право на свободное развитие личности», закрепленное в законах. При этом коллегия суда сочла обоснованными меры в случае употребления марихуаны в общественных местах и в присутствии несовершеннолетних. Уголовное наказание за употребление марихуаны в Грузии отменили в ноябре 2017 года.