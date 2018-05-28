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Coca-Cola впервые в истории запустила в продажу алкогольный напиток

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stephan Knödler
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Компания Coca-Cola впервые запустила в продажу алкогольный напиток. Газированный лимонный коктейль под названием Lemon-Do дебютировал в Японии, пишет Japan Times.

Напиток выпускается в трех вариантах — с содержанием спирта 3%, 5% и 7%. Цена банки объемом 350 мл составляет 150 иен (84,5 руб.). Рецептура напитка содержится в тайне.

По словам главы японского филиала Coca-Cola Хорхе Гардуно, компания занималась винным бизнесом в 1970-х годах, этот эксперимент является уникальным за всю ее 125-летнюю историю. 

Идея коктейля пришла в голову разработчикам продукции Coca-Cola после посещения японских пабов, где напитки с лимонным вкусом пользуются большой популярностью, особенно у женщин.

Между тем продажи Lemon-Do за пределами Японии не планируются. Тем не менее нынешний алкогольный дебют Coca-Cola рассматривает как часть масштабной кампании по диверсификации производства, так как всё больше американцев отказываются от напитков с высоким содержанием сахара.

 Так, по итогам 2017 года чистая прибыль Coca-Cola упала в пять раз и составила $1,248 млрд.

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