Энтони Хопкинс назвал плюсы алкоголизма

Британский актер Энтони Хопкинс признался газете The Guardian, что считает себя алкоголиком, но не видит в зависимости ничего плохого.

«Я очень счастлив, что я алкоголик. Это великолепный дар, потому что куда бы я ни пошел, эта пропасть везде следует за мной. В ней моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо», — сказал артист.

Вместе с тем Хопкинс признает, что дурная привычка может «разорвать на куски» и убить.

В апреле звезда Голливуда заставил своих поклонников изрядно поволноваться. Он опубликовал в Twitter видео, в котором повел себя очень странно: кривлялся на камеру, тряс головой и выпучивал глаза.