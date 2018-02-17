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Чистая прибыль Coca-Cola по итогам 2017 года упала в пять раз

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Фото: Global Look Press/Brian Cahn
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Крупнейший мировой производитель безалкогольных напитков Coca-Cola снизил чистую прибыль по итогам 2017 года в 5,2 раза, до $1,248 млрд, свидетельствует отчетность компании.

Как сообщила компания, на отчетность повлияла единовременная выплата в IV квартале $3,6 млрд в связи с принятием налоговой реформы США. Чистый убыток Coca-Cola по итогам IV квартала составил $2,752 млрд, сообщает «Прайм».

Таким образом, чистая прибыль компании сократилась более чем в пять раз.

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