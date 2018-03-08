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Сoca-Cola не будет выпускать алкоголь под своей маркой в России

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Michal Fludra
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Компания Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю заявила о намерении запустить производство алкогольных напитков в Японии, при этом в Россию ввозить данную продукцию не будут.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Coca-Cola в России фокусируется на производстве безалкогольных напитков и соков. Конечно, мы производим и квас, и кефир крепостью до 4%, но алкогольными они не считаются», — говорится в заявлении. 

Представители компании при этом отметили, что в ближайшие годы планы производителя могут измениться. Речь идет о напитках чжухай с разными фруктовыми вкусами крепостью около 5%. 

Ранее в феврале стало известно, что Coca-Cola снизила чистую прибыль по итогам 2017 года в 5,2 раза, до $1,248 млрд.

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