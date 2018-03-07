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Coca-Cola представит первый в своей истории алкогольный напиток

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Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
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Работу над созданием первого в своей 125-летней истории алкогольного напитка ведет крупнейшая в мире компания по изготовлению безалкогольных напитков Coca-Cola Company.

Разработка началась на фоне интереса Coca-Cola к растущему в Японии рынку спиртного. Компания выйдет на рынок легкого алкоголя с разными фруктовыми вкусами — чжухай. Крепость коктейлей такого рода в среднем составляет 5%, пишут «Ведомости». Традиционно они готовятся из японского крепкого сётю, ароматизаторов, газировки и пользуется большой популярностью у женщин.

Ранее стало известно, что Coca-Cola снизила чистую прибыль по итогам 2017 года в 5,2 раза, до $1,248 млрд.

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