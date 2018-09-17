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Останки древнего «тараканомуравья» найдены в США

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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/C.M. Bahr
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Ученые из Палеонтологического института РАН и их зарубежные партнеры нашли в США и в Бирме останки крайне необычных древних насекомых, которые похожи одновременно на муравьев и пчел, но при этом являются тараканами.

«Подобная форма мимикрии крайне редка среди современных тараканов — лишь несколько их видов сегодня копирует облик нескольких жуков», — сообщается в журнале Biologia.

Отмечается, что данная находка доказывает, что в прошлом насекомые подражали сразу нескольким видам. Исследователи считают, что впервые такие «суперспособности» появились у тараканов около 125 млн лет назад, еще во времена динозавров и до появления цветочных растений. При этом последний найденный «тараканомуравей», длина которого составляет порядка 2,4 см, жил на планете около примерно 47 млн лет назад.

Сейчас главной загадкой для ученых остается то, почему современные тараканы не обладают такой «суперспособностью». Как отмечается в материале, ответ на этот вопрос должны помочь найти дальнейшие раскопки. 

Ранее в сентябре ученые из США и Японии выяснили, что растения могут передавать друг другу сигналы SOS. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, говорят о том, что у растений есть своеобразная нервная система.

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