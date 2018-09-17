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Ученые нашли способ борьбы с одной из опаснейших форм рака

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Лидского Университета и Института исследования рака Лондона выявили механизм, который увеличивает эффективность препаратов в борьбе против меланомы, которая является одной из самых агрессивных форм рака. 

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Специалисты смогли реактивировать созданный на основе вирусов препарат T-vec, который вводится прямо в пораженные неоперабельной меланомой ткани. Данное лекарство в итоге вызывает направленную против клеток опухоли иммунную реакцию, говорится в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

Ученые отметили, что этот препарат использовался и ранее, но он был неэффективен в случае, если не представлялось возможным ввести его непосредственно в само новообразование. Теперь же исследователи добавили в данное лекарство моноциты — белые кровяные клетки, которые будут подхватывать частицы вируса и переносить их к месту опухоли, вызывая гибель раковых клеток.

В июле американские ученые из Университета штата Иллинойс выяснили, что употребление омега-3 жирных кислот может предотвратить возникновение рака, а также остановить его рост и распространение.

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