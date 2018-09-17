Москалькова призвала снабдить полицейских видеорегистраторами

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сотрудники полиции должны иметь персональные видеорегистраторы на массовых публичных мероприятиях.

«Когда Росгвардия и сотрудники полиции выходят на массовые мероприятия, они должны быть с видеорегистратором, тогда можно будет установить, кто прав, а кто виноват», — прокомментировала омбудсмен задержания журналистов на несанкционированной акции в Екатеринбурге 9 сентября.

Она отметила, что журналисты утверждают, что предъявили аккредитационные карты, полицейские, в свою очередь, заявляют, что представители СМИ не сообщили, что они корреспонденты.

«В любом случае разобрались, что этого задержания не должно было быть. Полиция принесла извинения, отпустила их», — приводит ее слова «РИА Новости».

Около 30 человек были задержаны в Екатеринбурге на несогласованном митинге 9 сентября. Среди них были три корреспондента местных изданий. В региональном управлении МВД по Свердловской области пообещали отменить протоколы о правонарушении, составленные на представителей СМИ.