Москалькова попросила Трампа помиловать Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала обращение президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме.

«Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы», — приводит слова омбудсмена «РИА Новости». Она также рассказала, что ей удалось получить разрешение США на свидание летчика с супругой.

Американские власти обвиняют Ярошенко в сговоре с целью контрабанды партии наркотиков. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в сентябре 2011 года. Спустя 4,5 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора.

24 августа российский летчик впервые за семь лет встретился со своей семьей. Жена и дочь прилетели в США, чтобы посетить его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут. Всего у них было 12 свиданий.