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Москалькова попросила Трампа помиловать Ярошенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала обращение президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать гражданина РФ Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме.

Дело Ярошенко пересмотрят в апреле 2019 года
Об этом уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой сообщили в Госдепартаменте США

«Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы», — приводит слова омбудсмена «РИА Новости». Она также рассказала, что ей удалось получить разрешение США на свидание летчика с супругой.

Американские власти обвиняют Ярошенко в сговоре с целью контрабанды партии наркотиков. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в сентябре 2011 года. Спустя 4,5 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора.

24 августа российский летчик впервые за семь лет встретился со своей семьей. Жена и дочь прилетели в США, чтобы посетить его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут. Всего у них было 12 свиданий.

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