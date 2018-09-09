Осужденный в США Ярошенко пожаловался на антисанитарию в тюрьме

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко пожаловался на антисанитарные условия содержания в тюрьме.

«Я, конечно, не сидел в российских тюрьмах, но я здесь живу в полной антисанитарии. Маленькое помещение и 100 человек, и на 100 человек — четыре туалета. Здесь нет кровати, здесь железные нары — сваренные два уголка и лист металла. Есть какой-то небольшой матрасик, но ни подушки», — рассказал Ярошенко в интервью НТВ, опубликованном 9 сентября.

Он отметил, что спит на второй полке, на которую ему тяжело забираться ввиду плохого состояния здоровья. Россиянин уточнил, что «оно было подорвано еще в Либерии».

В августе супруга и дочь Ярошенко навестили его в тюрьме после семи лет разлуки. Они рассказали о проблемах летчика с желудком, зубами и случаях аллергической реакции.

В апреле 2019 года будет рассмотрен вопрос о переводе заключенного в Россию в соответствии с Конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года. В настоящее время он отбывает срок в тюрьме Данбери (штат Коннектикут).

В 2011 году летчик был приговорен в США к 20 годам тюремного заключения. Его обвинили в сговоре с целью контрабанды партии наркотиков. Спустя 4,5 года после этого апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора.

Ярошенко арестовали в Либерии в конце мая 2010 года по приказу американских властей. По словам летчика, его пытали, избивали и проводили допрос с пристрастием. В результате отсутствия необходимой медицинской помощи и скудного питания впоследствии россиянин лишился зубов.