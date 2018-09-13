Жена Ярошенко попросит Путина и Трампа обсудить возвращение летчика в РФ

Супруга летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение американской тюрьме, просит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на их следующей встрече поднять вопрос о возвращении ее мужа в Россию.

По словам Виктории Ярошенко, решить этот вопрос могут только главы государств. «Я очень прошу поднять этот вопрос о возвращении Константина на Родину. Он согласен на все условия, которые пойдут с нашей стороны: где-то здесь сидеть, но вернуться в Россию», — приводит ее слова НСН.

Жена летчика добавила, что знает о том, что встреча лидеров двух стран должна состояться в ноябре. В 2011 году американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы за якобы подготовку и доставку на территорию США крупной партии наркотиков. Ярошенко неоднократно жаловался на дискриминацию и плохие условия содержания в тюрьме.

Первая за семь лет встреча осужденного Ярошенко с женой и дочерью Екатериной произошла 24 августа в тюрьме Данбери. Она длилась более восьми часов. Всего за три недели у них состоялось 12 встреч.

О том, что Путин и Трамп могут трижды побеседовать на различных мероприятиях до конца 2018 года, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.