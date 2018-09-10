Жена Ярошенко рассказала о его реакции на встречу с семьей

Встреча с семьей подбодрила осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. Об этом журналистам рассказала его супруга Виктория.

По ее словам, Ярошенко начал улыбаться и «прямо воспрянул духом». Она добавила, что посетила супруга уже 11 раз. Заключительная, 12-я встреча пройдет 10 сентября, сообщает ТАСС.

Ярошенко не исключила повторного приезда в США, чтобы навестить мужа, но выразила надежду, что делать этого не придется и летчик будет освобожден.

Первая за семь лет встреча осужденного Ярошенко с женой и дочерью Екатериной произошла 24 августа в тюрьме Данбери. Она длилась более восьми часов.

Вопрос о переводе заключенного в Россию будет рассмотрен в апреле 2019 года.

В 2011 году летчик был приговорен в США к 20 годам тюремного заключения. Его обвинили в сговоре с целью контрабанды партии наркотиков. Спустя 4,5 года после этого апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину в пересмотре приговора.

Ярошенко арестовали в Либерии в конце мая 2010 года по приказу американских властей. По словам летчика, его пытали и избивали. Из-за отсутствия необходимой медицинской помощи и скудного питания впоследствии россиянин лишился зубов.