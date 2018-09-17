Мужчина под Ростовом соорудил виноградник и изгородь из украденных дорожных знаков

Житель Мартыновского района Ростовской области крал с улиц дорожные знаки, чтобы соорудить из них изгородь и виноградник. Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело, сообщает ГУМВД России по области в понедельник, 17 сентября.

В правоохранительные органы с заявлением о краже семи дорожных знаков, находившихся на автодороге регионального значения в районе слободы Большая Мартыновка, обратился директор одной из организаций по обслуживанию дорог. По подозрению в совершении преступления полиция задержала ранее судимого по аналогичной статье 35-летнего местного жителя.

По словам подозреваемого, дорожные стойки возле дорог в районе слободы Большая Мартыновка он похищал для своих нужд в темное время суток. Из украденного он соорудил изгородь и виноградник для домашнего хозяйства. При этом мужчина даже не старался скрыть следы преступления, оставляя на месте светоотражающие наклейки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

В Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ) ранее рассказали «Известиям», что вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий.