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В России появятся динамические знаки ограничения скорости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Об этом «Известиям» рассказали в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ), где разработали ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования».

Знаки с переменной информацией планируют размещать на автомагистралях и скоростных дорогах. Скорость движения транспорта будет регулироваться в зависимости от осадков и видимости.

Разработка динамических знаков осуществляется в целях реализации Федерального закона «Об организации дорожного движения», которым предусмотрено использование интеллектуальной транспортной системы.

По мнению экспертов, электронные знаки обойдутся России в 5–10 раз дороже, однако позволят повысить безопасность на дорогах. К 2030 году правительство планирует снизить уровень смертности на дорогах практически до нуля.

В августе Минтранс заявил о планах втрое снизить смертность в ДТП к 2024 году.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

На дорогах хотят устанавливать динамические знаки

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