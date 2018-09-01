В Москве запустили первые электробусы

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 1 сентября, запустил первые в России электробусы на городские маршруты.

Церемония запуска прошла в Москве у главного входа ВДНХ. Первый электробус начал курсировать по маршруту № 73 «6-й мкр. Бибирева — ВДНХ». В сентябре новый транспорт будет осуществлять перевозки бесплатно, сообщает «РИА Новости».

В 2018 году электробусы запустят по маршрутам троллейбуса № 83 («Уссурийская улица — метро «Преображенская площадь»), троллейбуса № 42 («Рижский вокзал — метро «Петровский парк»), троллейбуса № 76 («Холмогорская улица — метро «ВДНХ»), троллейбуса № 36 («Бескудниковский переулок — 1-я Останкинская улица»). Также новый транспорт заменит автобус Т25, перевозящий пассажиров от проспекта Буденного до Политехнического музея.

В электробусах 30 сидячих мест и низкий уровень пола. В них установили пандусы (аппарели) и накопительную площадку, которые обеспечивают высокий уровень комфорта для всех пассажиров, включая маломобильных. Зарядка таких машин осуществляется с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, расположенных на конечных остановках. Кроме того, новый транспорт расходует на 18% меньше электроэнергии, чем троллейбус.

Салон электробуса вмещает не менее 85 пассажиров, он оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi. В целях обеспечения высокого уровня безопасности пассажиров в машинах установлены автоматическая система информирования, датчики задымления и температуры, тревожные кнопки и система видеонаблюдения.

Электробусами могут управлять водители троллейбусов, а также автобусов, прошедшие переобучение и сдавшие экзамен на категорию D. В пресс-службе «Мосгортранса» уточнили, что уже 565 водителей троллейбусов официально допущены к управлению новой машиной.

Собянин отметил, что внедрение электронных транспортных средств значительно улучшит экологию города. Планируется, что к 2019 году Москва займет первое место среди европейских городов по доле экологичного электрического и газового подвижного состава в парке общественного транспорта. В настоящее время на электротяге в Москве работают порядка 900 трамваев и свыше тысячи троллейбусов. С 2021 года в столице рассчитывают отказаться от покупки дизельных автобусов и использовать только электробусы.

В мае 2018 года победителями аукционов на поставку нового транспорта в Москву стали российские автопроизводители — КамАЗ и группа ГАЗ, с каждым из которых заключен контракт на поставку 100 электробусов и установку 31 ультрабыстрой зарядной станции. В декабре 2018 года будет разыгран еще один лот на 100 подобных транспортных средств для Москвы, а в 2019–2020 годах планируется ежегодно закупать по 300 машин.