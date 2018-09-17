«Яндекс» попросил суд привлечь Mail.ru Group и Rutube к делам о пиратстве

Российская компания «Яндекс» подала ходатайство в Московский городской суд с просьбой привлечь Mail.ru Group и Rutube в качестве третьих лиц по делам телеканалов «Газпром-Медиа» о пиратстве.

«В ходе заседания мы представили несколько ходатайств, направленных на формирование полной и достоверной доказательственной базы, а также определение полного круга лиц, участие которых в рассматриваемом деле необходимо для вынесения судом правосудного решения», — рассказали в пресс-службе «Яндекса» агентству ТАСС 17 сентября.

В этот же день Мосгорсуд провел досудебную подготовку по искам телеканалов «Супер» и ТВ3 к «Яндексу» из-за пиратских копий сериалов, размещенных в «Яндекс.Видео».

24 августа суд удовлетворил заявление к «Яндексу» телеканалов холдинга «Газпром-медиа» и постановил удалить ссылки на пиратский контент. Речь шла о сериалах «Вне игры», «Домашний арест», шоу «Мистические истории» и анимационном сериале «Осторожно, земляне».

30 августа «Яндекс» удалил из выдачи ссылки с пиратским контентом, чтобы свести к минимуму риск блокировки Роскомнадзором. На следующий день в надзорном ведомстве заявили, что не нашли оснований для ограничения доступа к сервису «Яндекс.Видео».