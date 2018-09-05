Телеканалы требуют от «Яндекса» полностью заблокировать пиратский контент

Принадлежащие «Газпром-медиа» телеканалы ТНТ, ТВ3, «Супер» и 2Х2 подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в «Яндексе» пиратских копий сериалов.

Ранее суд принял такие меры в отношении этих сериалов, но на временной основе.

Как сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, во всех исках четырех исках телекомпании просят обязать ответчика «прекратить создание технических условий» для размещения пиратского контента.

Солопова добавила, что каждый телеканал также требует взыскать с «Яндекса» 10 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права и взыскать госпошлину в сумме 400 рублей, передает «Интерфакс».

24 августа Мосгорсуд удовлетворил требование к «Яндексу» телеканалов холдинга «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» и постановил удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс.Видео».

28 августа замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что «Яндекс.Видео» могут заблокировать, если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты. 30 августа в «Яндексе» сообщили, что удалили из выдачи ссылки с пиратским контентом по иску «Газпром-медиа», чтобы свести к минимуму риск блокировки.