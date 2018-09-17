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Популярное лекарство признали смертельно опасным

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Фото: TASS/Hendrik Schmidt
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Международная группа ученых из Австралии и США пришла к выводу, что употребление ацетилсалициловой кислоты (аспирина) увеличивает частоту кровотечений и возникновения рака. Статья специалистов опубликована 16 сентября в The New England Journal of Medicine.

Всего в исследовании приняли участие более 19 тыс. человек, средний возраст которых достигал 74 лет. При этом у них не было деменции или инвалидности, также они не страдали от заболеваний, при которых прописывают аспирин. Испытуемых разделили на две группы, одна из которых в течение почти 5 лет принимала 100 мг аспирина в день, другая — плацебо.

В итоге в группе, принимавшей лекарство, было зафиксировано 21,5 случаев смерти, деменции и инвалидности на 1 тыс. человек за год, а во второй группе показатель был ниже — 21,2. Важно, что у принимавших аспирин было заметное увеличение случаев рака. Данный эффект пока не имеет объяснения, так как ранее исследования демонстрировали противоопухолевый эффект препарата.

Аспирин является одним из самых популярных медикаментов, используемых для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.

Ранее в сентябре датские ученые установили, что прием диклофенака увеличивает риск смертельных заболеваний на 50%.

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