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Ученые выявили смертельную опасность обезболивающего

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Датские ученые установили, что прием диклофенака увеличивает риск смертельных заболеваний на 50%. Результаты исследования опубликованы на сайте медицинского журнала The British Medical Journal.

Для изучения воздействия анальгетика специалисты привлекли 6,3 млн жителей Дании в возрасте от 46 до 49 лет. Датчан разделили на три группы, по уровню риска возникновения сердечного заболевания.

В ходе работы ученые обратили внимание на взаимосвязь между применением диклофенака и сердечно-сосудистыми заболеваниями, среди которых аритмия, ишемический инсульт и сердечный приступ. Подобные осложнения наблюдались уже в первый месяц употребления лекарства.

Кроме того, пациенты, употреблявшие именно диклофенак, страдали от сердечных заболеваний чаще людей, употреблявших другие обезболивающие, такие как ибупрофен или парацетамол, отмечает агентство «РИА Новости».

Как сообщалось 4 сентября, импортные лекарства допустят на российский рынок без испытаний.

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